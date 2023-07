Transgender vince Miss Olanda 2023 | rappresenterà il Paese a Miss Universo; il web | Il politically correct lgbtq+ entra in concorso

(Di lunedì 10 luglio 2023) Alla fine ce l’ha fatta Rikkie Valeri Kollè, 22 anni, a diventare, titolo che la proietta direttamente alla competizione americana di, in rappresentanza dei Paesi Bassi. Niente di strano, quindi, se non fosse che Rikkie è nata Rik. A 11 anni, infatti, ha iniziato la tr

Inizia così il post su Instagram di Rikkie Valeri Kollè, neo Miss Olanda, 22enne volto già noto nei Paesi Bassi, modella e attrice. Una elezione, quella della donna che ha iniziato il ...Rikkie Valerie Kollé è stata nominata Miss Olanda 2023: è diventata così la prima donnaa conquistare il titolo. ...La modella 22enne Rikkie Valerie Kollè è la prima personaa vincere il titolo di Miss Paesi Bassi. La giuria l'ha incoronata reginetta di bellezza dell'edizione 2023 premiando la "storia forte con una missione chiara" che ha portato sul palco e ...

La vincitrice: «Voglio essere un esempio nel mondo». Il precedente in Spagna nel 2018. In Italia La patron Mirigliani: «Non succederà: il regolamento prevede che le ragazze devono essere donne fin da ...