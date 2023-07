Tragedia in vacanza | donna muore davanti ai bagnanti | si è accasciata all’improvviso

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dramma a Porto Cesareo, nel leccese, unaè morta in spiaggia: fatale un malore. A quanto si apprende per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. Lanella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 aprile. Per cause ancora da accertare lasi sarebbeimprovvisamenteaiche per primi hanno tentato di soccorrerla avvisando, poi, il 118 che nel giro di poco è arrivato sul posto per provare a salvarle la vita. >“Maria ha cambiato idea”. UeD, decisione a sorpresa: si è appena scoperto. Che notizia! Per Giovanna Spagnolo, una78enne, originaria della provincia di Brindisi (per lo specifico proveniente da San Pancrazio Salentino) che questa mattina si trovava a Porto Cesareo per trascorrere qualche ora al mare non c’è ...

La vacanza finisce in tragedia: turista si accascia e muore in spiaggia

La vacanza finisce in tragedia: turista si accascia e muore in spiaggia TeleRama News

Tragedia in spiaggia nella mattinata di lunedì, a Porto Cesareo. Un arresto cardio-circolatorio non ha lasciato scampo ad una 78enne. La vittima si chiamava Giovanna Spagnolo, aveva 78 anni ed era ori ...