Tragedia di Cadore | convalidato il fermo di Angelika Hutter

Oggi lutto cittadino a Santo Stefano di, in settimana i funerali delle vittime. Angelika Hutter, interrogatorio di 4 ore: convalidato l'arresto. La 32enne ricoverata in psichiatria'Siamo sconvolti dallache ha distrutto la famiglia della nostra cara amica - scrive su ... un'auto è piombata su di loro mentre passeggiavano a Santo Stefano diprovocando la morte del ...Non è stata ancora fissata la data dei funerali delle tre vittime delladi Santo Stefano di. Marco Antoniello, il piccolo Mattia di due anni e la nonna materna Mariagrazia Zuin sono stati falciati lo scorso giovedì da un'auto guidata dalla 32enne tedesca ...

Tragedia del Cadore, convalidato il fermo di Angelika Hutter. La 32enne è ricoverata in psichiatria il Dolomiti

La donna responsabile dell'incidente a Santo Stefano di Cadore non si è presentata all'interrogatorio perché ricoverata in psichiatria.SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) -«Ci vuole coraggio anche ad essere il suo avvocato», «Mettete anche l’avvocato in carcere», «Ma questi avvocati che ...