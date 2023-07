Traffico Roma del 10-07-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento abbiamo lunghe code per un incidente sulla tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico dallal’Aquila fino a Corso di Francia code per incidente anche i sul del turbano della A24 dallo svincolo Togliatti fino alla tangenziale ma anche tra Portonaccio e Togliatti in uscita daincidente con code sulla via Pontina tra Pomezia e via di Pratica in direzioneCode in entrata asulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi troviamo ancora Code in direzione centro sulla via Aurelia tra la Stazione Aurelia e la circonvallazione Corneliaintenso con code sulle due carreggiate del raccordo anulare in interna tra Latisana e l’uscita per la Boccea in ...