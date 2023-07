Traffico Roma del 10-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione massimo veschi due incidenti stanno rallentando ilsulla tangenziale in entrambi i sensi di marcia in direzione San Giovanni ritroviamo code tra Corso di Francia e viale della Moschea mentre sulla carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico si sta in fila dallaL’Aquila a viale della Moschea auto in fila anche sul tratto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale è l’uscita Togliatti incolonnamenti direzione centro poi sulla via Aurelia tra la Stazione Aurelia e la circonvallazione Cornelia anche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima direzioneed infine il raccordo anulare molto trafficato in queste ore con code a tratti tra laFiumicino e la Tiburtina in ...