Traffico Roma del 10-07-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 10 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code persulla carreggiata esterna raccordo anulare tra la via del mare e la Tuscolana rallentamenti invece sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina difficoltà di transito per un incidente poi sulla via Tiburtina dove si sta in coda in direzione ditra Settecamini e il raccordo auto in coda anche sull’Aurelia tra la Aurelia Antica e la circonvallazione Cornelia verso il centro code anche sull’Aurelia Antica tra la pena si è largo Don Guanella da oggi al 16 luglio il complesso sportivo del Foro Italico ospiterà l’Italia Major premier Padel uno dei quattro principali eventi mondiali di Alpa del l’area è servita dal trasporto pubblico in particolare dal tram 2 e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quartieri ...