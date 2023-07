Traffico Roma del 10-07-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 10 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati brevi code si incontrano sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la centrale del latte e la Tiburtinascorrevole a nome sul resto del raccordo auto in coda poi sull’Aurelia tra il Aurelia Antica e la circonvallazione Cornelia verso il centro a causa di un incidente anche sull’Aurelia Antica troviamo code tra Largo perassi e in largo Don Guanella fuori provincia attenzione sulla A1 LaNapoli c’è un incidente con code tra San Vittore e Cassino direzionemi ricordo che fino al 16 luglio resta chiusa via Palombarese tra la Nomentana e la Nomentana bis ripercussioni per ildi zona soprattutto nelle ore di punta infine ancora per oggi le linee tram 2 3 5 e 14:19 sono interamente sostituite da bus per i lavori sui binari ...

...della Repubblica die delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di... in particolare su consorterie criminali dedite aldi sostanze stupefacenti. Le indagini hanno ......della Repubblica die delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di... in particolare su consorterie criminali dedite aldi sostanze stupefacenti. Usato il sistema ...... se riusciamo a eliminare l'attraversamento pedonale in superficie, riusciremo a ridurre enormemente il". "Questa è una delle opere fondamentali che la Regione Campania finanzia. Questo ...

Traffico Roma del 10-07-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Gli autobus da e per Palombara sono costretti a raggiungere Tor Lupara per prendere o lasciare la via Nomentana, dove il traffico è aumentato a dismisura, e anche quelli provenienti da Monterotondo e ...Il traffico a Roma ha sempre rappresentato un problema per i romani e per le istituzioni. L’accordo iniziale prevedeva proprio l'aiuto di Google alla città di Roma nella decongestione del traffico, ...