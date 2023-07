Traffico Roma del 10-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto incidente sulla carreggiata interna del raccordo ci sono file tra Casilina e Anagnina anche sulla Pontina è un incidente a incolonnare ilverso la capitale all’altezza di Pomezia incidenti sono segnalati anche sulle strade cittadine in via Alba all’incrocio con via Appia sulla Colombo altezza di via Pindaro è ancora incidente in via Tiburtina in prossimità di via Casal Bianco auto in coda perintenso sull’Aurelia tra la Aurelia Antica e la circonvallazione Cornelia verso il centro anche sull’Aurelia Antica troviamo file tra Largo perassi e largo Don Guanella In quest’ultima direzione fino al 16 luglio chiusa via Palombarese tra Nomentana e la Nomentana ABS ripercussioni inevitabili per ildi zona lavori di asfaltatura in via di ...