Tottenham | confronto Postecoglou-Kane | «Voglio sapere cosa vuole»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Le parole di Ange, tecnico del, sul futuro di Harry: «che fare per far avere successo alla squadra» Harryè il principale obiettivo del Bayern Monaco sul calciomercato. Allo stesso tempo però il nuovo tecnico del, Ange, ha riferito di avere un colloquio con l’attaccante. Di seguito le sue parole. «presentarmi eche succeda per far avere successo a questa squadra di calcio. Allora andremo sul campo di allenamento e lo faremo accadere».