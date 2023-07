Torino | Schuurs spaventa i tifosi | “Non so se resto”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Giorno di primo ritiro quello per ilche si è ritrovato dopo le vacanze al quartier generale del Filadelfia di. Tanti i giocatori che sono arrivati sin dai primi momenti della stagione. Fra questi anche Perrche si trova al centro del mercato in uscita del. Juric ha chiarito di voler avere il giocatore anche nella prossima stagione, ma a quanto pare, il giocatore non sarebbe convinto della permanenza in granata la prossima stagione. Infatti, all’arrivo diin macchina, molti sono stati ia fiondarsi per salutare e ricevere autografi dal giocatore. Uno delle domande fatte al difensore è stata quella legata alla permanenza al, alla qualeha risposto alimentando dubbi. “Non so se ...

Ildà il via alla nuova stagione. Ivan Juric è il primo a varcare i cancelli del Filadelfia ... Tra questi ci sonoe Buongiorno a tirare il gruppo, cui si aggiungeranno alcuni Primavera. ...'Dai circa 11 milioni investiti da Cairo per prenderlo dal club di Amsterdam, grazie a una progressione costante in campo e quindi nel grafico della valutazioneè arrivato a costare ben più ...Il Porto è tornato - nuovamente - a pensare al centrale difensivo del, Perr. Ilnon vorrebbe privarsi del calciatore, ma di fronte a un'offerta di 40 milioni la situazione potrebbe cambiare. Difficilmente il Porto si spingerà a offrire una cifra così alta. L'...

"Non so ancora se resto": questa la risposta di Perr Schuurs, difensore del Torino, ai tifosi che lo attendevano all'esterno dello stadio ...TORINO - Puntualissimi, ecco i granata al Filadelfia. Raduno in città per il Toro di Ivan Juric, senza alcuni nazionali ma con la novità Mihai Popa. Il portiere rumeno non ha usufruito dei giorni di v ...