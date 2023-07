Tom Hanks compie gli anni | il tenero messaggio social della moglie Rita Wilson

Lato recitazione, invece, a breve collaborerà di nuovo cone Robert Zemeckis , conosciuti ai tempi di Forrest Gump , per il film Here . Per quanto riguarda Bingo, non conosciamo al momento ...Una serata conè quella di domenica 16 luglio con "Non così vicino" di Marc Foster, dove la vita di un uomo viene stravolta da un'inaspettata amicizia con i vicini mentre la memoria ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) Aspettando il rein una pellicola diTykwer. Un uomo d'affari americano reagisce alla crisi economica cercando di vendere un futuristico ...

Almanacco di oggi, domenica 9 luglio: Tom Hanks, “the American’s dad” la Repubblica

Stasera su Netflix scopri questa appassionante storia vera. Tom Hanks è il protagonista di un film drammatico emozionante diretto da Clint Eastwood.Tanti auguri a Tom Hanks, 67 anni oggi. E’ senz’altro tra gli attori americani più noti dell’ultimo trentennio. Con il suo aspetto rassicurante – da “Americas’dad” – è stato spesso paragonato a James ...