Tom Cruise smentisce uno strano rumor | Non è vero che sul set c' è la regola di non guardarmi negli occhi

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tomha messo a tacere una volta per tutte un peculiareche circolava da anni secondo cui sui suoi set cinematografici sarebbe vietato guardarlo. Lo status di Tomcome eroe d'azione di Hollywood e "salvatore del cinema" è diventato talmente dominante che spesso è difficile separare la sua vera personalità dalle leggende metropolitane. L'attore è notoriamente riservato sulla sua vita privata e sul suo coinvolgimento con Scientology, ma questo non gli ha impedito di smentire unoinerente ad un suo presunto comportamento altezzoso sui set cinematografici. Una delle leggende metropolitane più stravaganti suche sono circolate online nel corso degli anni riguarda il divieto di fissarlo...

