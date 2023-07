TikTok | l’ultima «sfida» folle | tuffarsi da un motoscafo in corsa | già 4 morti in Usa per avere qualche like in più

Il 'salto dal motoscafo',sfidache ha fatto 4 morti La tendenza è stato un problema per i primi soccorritori negli ultimi due anni, ma è particolarmente aumentato dall'inizio dell'...... e in particolare su. La sfida può infatti attirare con ... Questo perché il violento impatto con'acqua può provocare la ... che trasforma quest'in una piattaforma di atterraggio dura ...moda degli utenti del noto social ha portato alla morte quattro persone in Alabama , negli Stati Uniti, lo scorso maggio e quel video è stato uno dei più virali su. " Negli ultimi sei ...

TikTok, l’ultima «sfida» folle: tuffarsi da un motoscafo in corsa, già 4 morti in Usa per avere qualche like... Corriere della Sera