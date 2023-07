Threads oltre i 100 milioni di utenti | traffico Twitter rallentato

pubblicizzato come una "piazza pubblica" per le comunità "che non hanno mai veramente abbracciato Twitter", sta facendo breccia tra gli utenti statunitensi hanno scelto di premiare la società ...... con un guadagno lato sviluppatori paragonabile a300 miliardi di euro. Addentrandosi, nelle ... Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato, il nuovo social network di Zuckerberg: tutto ...... impedendo così alle aziende di spingere la tecnologiai propri limiti, testando tutto quello ... Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato, il nuovo social network di Zuckerberg: tutto ...

Threads, oltre 100 milioni di utenti in cinque giorni Agenzia ANSA

New York, 10 lug. (askanews) - Threads, il nuovo social network di Meta Platforms lanciato il 5 luglio 2023 ha già superato i 100 milioni di ...Threads, la risposta di Meta Platforms a Twitter, ha raggiunto 100 milioni di utenti in meno di una settimana.