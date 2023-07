Threads di Instagram è già a quota 100 milioni di utenti Twitter trema?

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ad appena pochi giorni dal lancio, il nuovo social di Meta ha già raggiunto100di, nonostante non sia ancora disponibile in Europa. Sta crescendo più rapidamente di ChatGPT. E il traffico dicontinua a calare....

- - >senza immaginiè stato lancio lo scorso 5 luglio . In circa quattro giorni ha raggiunto oltre i 100 milioni di utenti . Se questo trend continuerà nelle prossime ...Così è arrivato, il 'Twitter di' (qui come averlo) , evidentemente non una preoccupazione di poco conto per Musk che ha minacciato le vie legali (del resto, pronti via, ha fatto il ...Il resto della storia è noto a tutti e negli anni successivi Zuckerberg ha ampliato il proprio raggio d'azione con, Whatsapp e la scorsa settimana anche con

In pochi giorni, Apple ha creato diversi account ufficiali su Thread, il nuovo social network di Meta che prende spunto da Twitter.Mentre il traffico verso Twitter crolla ai minimi storici, Elon Musk critica il lancio di Threads e pubblica vari insulti contro Mark Zuckerberg.