Terra Amara | anticipazioni 10 luglio | Zuleyha decide di mettere in atto la sua vendetta contro…

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ledella puntata di oggi della soap, come al solito in onda su Canale5. Ecco cosa succederà nella puntata del primo giorno della settimana. Ledella puntata di oggi Ecco di seguito ledella puntata di oggi della soapdiinla suaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:torna su Canale5, ecco ledi oggi: tempi duri per Demir, ledella puntata ...

Niente pausa per, come vi avevamo precedentemente svelato . My Home My Destiny andrà infatti in onda dopo la serie sulle vicende ambientate a Cukurova, a partire dalle 15:45 . Nel primo ...Nuovo appuntamento oggi lunedì 10 luglio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna al matrimonio di Sabahattin e Julide, Demir dichiara che Sevda, l'amante di suo padre, per lui è una seconda madre. Hunkar, sconvolta, disconosce il figlio. Ecco il ...Niccolo Maggesi - 10 Luglio 2023 Sei Sorelle anticipazioni martedì 11 luglio 2023 Niccolo Maggesi - 10 Luglio 2023anticipazioni oggi lunedì 10 luglio 2023 Niccolo Maggesi - 10 Luglio 2023 Un posto al sole anticipazioni 10 luglio 2023 Martina Pedretti - 7 Luglio 2023 Quiz Completa il testo di Origami ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 luglio La Gazzetta dello Sport

C’è un lieto evento al centro della puntata di “Terra Amara” di lunedì 10 luglio, ma le nozze non saranno per niente tranquille. Julide e Sabahattin riusciranno finalmente a convolare a nozze, ma senz ...My Home My Destiny è la nuova serie turca di Canale5 con una trama drammatica e avvincente. Demet Ozdemir torna su Canale5 dopo il successo di Daydreamer per diventare la protagonista di una soap trat ...