Tennis | Wimbledon Rybakina e Keys ai quarti di finale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) La kazaka usufruisce del ritiro di Haddad Maia, lata Usa supera la Andreeva. LONDRA (INGHILTERRA) - Elenaè approdata aididel singolare femminile di, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet C