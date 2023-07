Tennis | Wimbledon Lehecka costretto al ritiro | Medvedev ai quarti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il russo è per la prima volta in carriera fra i primi otto del Major londinese. LONDRA (INGHILTERRA) - Daniilè approdato aidi finale del singolare maschile di. Terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club

...(INGHILTERRA) - Daniil Medvedev è approdato ai quarti di finale del singolare maschile di. Terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand ...... a ll'All England Club ha ritrovato condizione fisica e fiducia, mostrando il migliordegli ultimi due anni. 'Stiamo vedendo il Matteo del 2021 qui a, fiducioso e con un enorme ......(INGHILTERRA) - Elena Rybakina è approdata ai quarti di finale del singolare femminile di, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand ...

Wimbledon 2023, Berrettini-Alcaraz oggi in diretta agli ottavi: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Il russo è per la prima volta in carriera fra i primi otto del Major londinese.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Daniil Medvedev è approdato ...Jannik Sinner a Wimbledon ha dovuto fare i conti con una domanda molto particolare in conferenza stampa. Imbarazzo da parte del tennista italiano.