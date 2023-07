Tennis | Denis Shapovalov costretto ai box | Coppa Davis a Bologna a rischio?

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 luglio 2023) Non arrivano buone notizie per. Il canadese, eliminato a Wimbledon da Safiullin, ha lasciato l’Inghilterra molto dolorante per un problema al ginocchio. “A fine partita non riuscivo neppure a camminare – ha detto in conferenza stampa – Spero di non dover ricorrere all’operazione perché richiederebbe molto tempo”. Sembra inevitabile a questo punto uno stop di diverse settimane, una notizia che riguarda indirettamente anche l’Italia. Il Canada, nel girone A degli azzurri, rischia di non avere a disposizione uno dei suoi migliori giocatori per l’appuntamento in programma dal 12 al 17 settembre. SportFace.