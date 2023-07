Tennis | Berrettini illude poi ai quarti di Wimbledon va Alcaraz

...undi alto livello, in linea con quello mostrato contro Sonego, De Minaur e Zverev. Il numero di pugni alzati del nativo di Murcia aumenta così in maniera vertiginosa. Quelli di, ...C'è stato un momento, qualche anno fa, in cui Matteoera giàmentre Carlos Alcaraz non era ancora nessuno. Giusto un bimbo che sognava il grandee si abbeverava dall'...LONDRA (REGNO UNITO) - Si è fermato contro Carlos Alcaraz agli ottavi il cammino a Wimbledon di Matteo, 'rinato' sull'erba dello Slam londinese (che lo ha visto finalista nel 2021, battuto da Nole Djokociv) dopo i problemi fisici che lo avevano frenato nelle settimane passate costringendolo ...

Wimbledon LIVE, Berrettini battuto da Alcaraz 6-3, 3-6, 3-6, 3-6in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz batte Matteo Berrettini negli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo sconfigge ...Il tennista azzurro gioca un ottimo match ma si deve arrendere al fenomeno spagnolo che approda ai quarti di finale del torneo londinese ...