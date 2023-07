TEMPTATION ISLAND | TERZA PUNTATA | IL FALÒ DI CONFRONTO TRA DAVIDE E ALESSIA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 luglio 2023) Lunedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, ladella nuova edizione del docu-reality “” con Filippo Bisciglia narratore. Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilita’ della propria relazione. L’obiettivo è quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia e’ la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni;, 32 anni e, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, ...