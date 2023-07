Temptation Island | malore Giuseppe | Gabriela bacia Fouad ma c' è colpo di scena

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Filippo Bisciglia lo aveva già annunciato: "Una coppia cambierà il suo percorso". Nel corso della terza puntata didi lunedì 10 luglio 2023,Chieffo ha visto un filmato in cui il fidanzatoFerrara l'ha screditata. Parlando con gli altri compagni d'avventura, ha affermato: "Lei è piccola, me la sono cresciuta. Ho una cambumba, che voglio esplodere". Davide ha azzardato: "Se non c'erano le telecamere, tu con Kelly avresti fatto già qualcosa". Dopo il video,si è sfogata con le altre ragazze: «Non mi merito questo, merito altro. Ma fa male. Ma io devo andare avanti, devo vivermela questa cosa. Devo stare male per stare bene». In effetti non ha perso tempo:ha avuto un...