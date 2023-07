Temptation Island | Gabriela e Giuseppe al falò tra lacrime e rabbia

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Non mi merito questo, ce la devo fare”, piange disperata, circondata da tutte le altre fidanzate che cercano di consolarla. “Che dolore, mamma mia”, dice la ragazza che ha appena visto un video dolorosissimo in cui il fidanzatoin cui il ragazzo fa capire che non lascia la...

Falò Alessia Bottiglia e Davide Rosati : sono usciti insieme daIl fidanzato ha chiesto il confronto con la sua dolce metà, trovandosi faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia. Falò Alessia e Davide,: la coppia è uscita ...Durante la terza puntata di2023 è andato in scena il falò di confronto tra Davide e Alessia . La coppia uscirà insieme dal programma Davide attende in spiaggia Alessia che nonostante i consigli del tentatore ...Alessia non ha convinto, il suo compagno Davide un po' di più. Terza puntata di, la coppia è arrivata al fatidico falò di confronto definitivo. E sono stati fuochi d'artificio. Riassumendo: i due sono entrati nel programma con alle spalle una storia di 11 anni. ...

Chi è Fouad Elshafie, il tentatore che ha conquistato Gabriela Chieffo a Temptation Island 2023 Fanpage.it

Momenti sconvolgenti a Temptation Island per la coppia formata da Gabriela e Giuseppe, lei chiusa in casa con il single, lui piange ...Le rivelazioni di Giuseppe fanno infuriare Gabriela a Temptation Island 2023: la sua reazione è davvero inaspettata. Ecco il video Witty Tv ...