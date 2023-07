Temptation Island 10 | terza puntata | commenti a caldo

Dopo il falò tra Manu e Isabella che hanno lasciato insieme, sono rimaste 6 coppie di fidanzati ad affrontare il viaggio dei sentimenti. Questa sera, subito dopo 'Serata con la stampa', arriva la terza puntata dello show condotto da Filippo ...Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e ...Tra poche ore ci sarà una nuova puntata di(la terza) e siamo tutti pronti a vedere i nuovi sviluppi che travolgeranno le fragilissime coppie che cercano conferme all'interno del programma: pochi tra loro, per ora, sembrano ...

Temptation Island 2023, anticipazioni terza puntata Cosmopolitan

Temptation Island, Raffaella Mennoia si sbilancia: "Ecco come ho scelto le sette coppie" Questa sera andrà in onda la quarta puntata del reality dei ...Fouad Elshafie è il tentatore di Temptation Island 2023 che sembrerebbe essere sulla buona strada per far capitolare Gabriela Chieffo ...