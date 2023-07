Telelaser Pontina e GRA | le postazioni autovelox di questa settimana | il calendario fino al 16 luglio

(Di lunedì 10 luglio 2023)e GRA, tornano i controlli sulle principali strade del Lazio. E, nel consueto piano di controlli predisposto dalla Polizia di Stato, ci sono anche la statale SS148 (teatro anche oggi dell’ennesimo incidente) il Raccordo. L’iniziativa, posta in essere sul campo dalla Polizia Stradale, ha l’obiettivo di scoraggiare comportamenti scorretti alla guida, tra cui quello dell’alta velocità. Vediamo dunque dove saranno effettati i controlli e quando.Lazio,dal 10 al 162023 I controlli scatteranno già oggi, lunedì 102023, nelle principali arterie italiane. Per quanto riguarda la Regione Lazio, e quindi ...

Questa settimana ci saranno i controlli sullaE sul Grande Raccordo Anular e Queste alcune delle domande più ricorrenti dei pendolari. Secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né ...Questa settimana ci saranno i controlli sullaE sul Grande Raccordo Anular e Queste alcune delle domande più ricorrenti dei pendolari. Secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né ...Questa settimana ci saranno i controlli sullaE sul Grande Raccordo Anular e Queste alcune delle domande più ricorrenti dei pendolari. Secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né ...

Telelaser Pontina e GRA, le postazioni autovelox di questa ... Il Corriere della Città

Telelaser Lazio, nuova settimana di controlli contro l’alta velocità. Tornano anche nei prossimi giorni le postazioni mobili della Polizia Stradale con la strumentazione autovelox. Si tratta di un pia ...