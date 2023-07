Tav opera assurda Il post del dirigente Pd imbarazza Schlein

TRENTO. Il giorno dopo lo sgombero della "collinetta no", Trento vede avanzare i lavori per la circonvallazione ferroviaria, che hanno sollevato non ...a manifestazre viene garantito ma l'deve ...... le alluvioni, etc.) e la gestione di grandi opere (come la, le olimpiadi, etc.) sono sempre ... Con esso anche se un ente pubblico avrebbe teoricamente la possibilità di bloccare un', ormai ...Che cosa vogliono i No(Oppositori del progetto per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione) Fermare la costruzione dell'non sembra esaurire il senso della loro scelta. La ...

«La Tav Torino-Lione un'opera assurda», il post nostalgico del ... Open

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – L’operazione di sgombero del presidio permanente di Via Fornaci iniziata ieri all’alba, con l’arrivo della polizia ...A margine della conferenza stampa post Giunta di oggi, proprio mentre era in corso una manifestazione di protesta davanti a palazzo Geremia, il sindaco Franco ...