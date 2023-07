Tav | Fregolent Iv | ' Pd sceglie ambiguità e silenzio'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Anche sulla Tav, come sul termovalorizzatore a Roma, sul rigassificatore a Piombino, sulla guerra, sulla difesa, il Pd di Schleinl'e il". Lo ha detto Silvia, senatrice di Italia viva, che aggiunge: "dopo le parole dell'esponente della direzione nazionale, che rivendicava e ribadiva il no alla Tav, è calato ildentro il Partito democratico, dal Nazareno sino alla segreteria regionale piemontese. Ce lo aspettavamo, ma continua a stupire che Schlein nemmeno su questo riesca a dirci chiaramente come la pensa. Forse dobbiamo semplicemente prendere atto che la grillizzazione del Pd è compiuta", conclude.

Un'opera assurda". A definire così la Torino-Lione è un dirigente del Pd, Marco Boschini, esponente della Sinistra Coraggiosa, ambientalista, coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi che con la ...