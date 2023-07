(Di lunedì 10 luglio 2023) “Se non l’avessi saputo ok, ma sapendolo mi sembrava troppo da sopportare. Io sono stata fortuperché da sana ho vissutosapere dellafino a 30 anni, ma perdere il seno è stato psicologicamente impegnativo. Ho pensato a miache magari l’avrebbe saputo a 18 anni e si sarebbe rovila spensieratezza, la femminilitàà. Così mi sono detta: devo far tutto ciò che è in mio potere per evitarglielo o lei vivrà con questa bomba a orologeria che può darle problemi importanti”. E’ la confessione densa di sollievo ma anche carica delle tante prove superate di, 33 anni, che alla Dire racconta come è diventata mamma della piccola Aurora, che oggi ha 9 mesi,laBRCA1, la stessa di Angelina ...

Sveva: "Mia figlia nata senza la mutazione 'Jolie', sarà libera" Dire

