IlDay continua a crescere e a riscuotere un successo sempre maggiore. Dopo aver sfiorato nel 2022 quota 2.000 partecipanti, in questa sua terza edizione, tenutasi sabato 8 luglio a Imola , ...Grande successo per la terza edizione delday, l'evento amatorial - sportivo, con una grande attenzione rivolta a sociale e alla solidarietà, che per il secondo anno ha scelto Imola e il suo autodromo. Più di tremila appassionati ...Raschiani: Piaggio,Ore 19:30 - Piazza Cavalli ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA Il ...30 - Piazza Duomo VENERDÌ PIACENTINI -EXPO 11EDIZIONE Per gli appassionati della pedalata, ...

Imola, oltre tremila partecipanti al Suzuki bike day "solidale" Corriere Romagna

Suzuki Bike Day 2023, edizione da record. L'evento ha registrato un boom di presenze, chiudendo a 2700 iscritti.MILANO - Navigare salvaguardano l’ambiente marino è diventato ormai un must che coinvolge sempre più cantieri, produttori di motori marini e diportisti, soprattutto ...