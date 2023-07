Stoltenberg | «Accordo con Erdogan | Svezia presto nella Nato» La Turchia verso la Ue

... lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha detto. Alla Nato verrà creato un Coordinatore speciale per la ...Un principio diper velocizzare l'adesione dell'Ucraina una volta che la guerra sarà finita. Il veto di ... Il lodo ideato dal segretario generale Jensper costringere gli alleati ad ...Leggi Anche La Turchia ratifica l'adesione della Finlandia alla Nato 'Oggi è un giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento ...

Fumata bianca. La Turchia e la Svezia hanno trovato un accordo e il presidente Erdogan si impegnerà a trasmettere «il prima possibile» le carte al ...Un principio di accordo per velocizzare l’adesione dell’Ucraina una volta che la guerra sarà finita. Il veto di Stati Uniti e Germania su un invito formale già ora. Mentre il presidente degli Stati Un ...