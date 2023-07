Stellantis - Il governo e Tavares | Accordo per il rilancio dell' auto italiana

(Di lunedì 10 luglio 2023)e ildovrebbero pervenire, già entro la fine di luglio, alla stipula di un "" per la transizione in grado di rilanciare la produzione diitaliane e invertire il trend di declino dei volumi degli ultimi anni. Sul tema, si è tenuto un incontro tra il ministroe Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l'amministratore delegato del gruppomobilistico, Carlos, durante il quale è stato deciso di costituire un gruppo di lavoro per definire una specifica intesa all'interno di un nuovo piano industriale, come auspicato di recente dallo stesso Urso in occasione di un vertice con i sindacati. Il documento. L'incontro ha avuto luogo a Palazzo Piacentini, sede del ministero, è durato circa 90 minuti e poco dopo la sua conclusione ...

Ilscende in campo per il futuro dell'Automotive. Domani mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà a Roma l'amministratore delegato di, Carlos ...Il presidio unitario anche per evidenziare le difficoltà di IIA e diche si ricollegano ... delle materie prime e criticità infrastrutturali, mentre è il #che dovrebbe intervenire, ...... ma non è una priorità per il. Come non lo sono gli incentivi per gli investimenti in impianti per la produzione di batterie e microprocessori. Le imprese, in primis, investono ...

Stellantis - Il governo e Tavares: "Accordo per il rilancio dell'auto ... Quattroruote

Il ministro Urso e il top manager hanno condiviso "la necessità di invertire da subito il trend produttivo negativo degli ultimi venti anni": un primo documento potrebbe essere stilato già entro fine ...Un incontro mattutino, durato un’ora e mezzo, concluso con un impegno comune: fare ogni sforzo per incrementare la produzione negli stabilimenti italiani. Il ministro Adolfo Urso nell’accogliere l’amm ...