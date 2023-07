Stefano De Martino | programma con Alessia Marcuzzi? E Belen elimina le foto su Instagram

Una nuova tempesta sembra essersi abbattuta sulla relazione tra Belen Rodriguez eDe. La modella argentina ha infatti rimosso l'ultima foto che li ritraeva insieme sul suo profilo Instagram , lasciando molti fan a interrogarsi sulla stabilità della loro relazione. ...Belen Rodriguez eDesono di nuovo in crisi I fan più attenti hanno notato che la showgirl ha cancellato un recente post su Instagram che la ritraeva insieme al marito, ma spulciando sulla sua pagina ...... dopo essere stata silurata da Mediaset , si ritrova al centro di alcune voci di gossip che la vorrebbero sempre più distante daDe. Da tempo si rincorrono le voci di una possibile ...

Stefano De Martino toglie la fede, ancora in crisi con Belen Rodriguez TGCOM

Stefano De Martino senza fede al dito non è passato inosservato. In tanti hanno notato che il conduttore non porta più l'anello all'anulare sinistro e subito il gossip si è scatenato. E' di nuovo in c ...Una nuova tempesta sembra essersi abbattuta sulla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La modella argentina ha infatti rimosso l'ultima foto che li ritraeva insieme sul ...