Stankovic | non c’è spazio nella rivoluzione fra i pali dell’Inter – SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Filippotrebbe passarePrima Squadra? Su Sportialia viene esclusa questa possibilità, nonostante il settore nerazzurro sia in uno stato di. ESCLUSO – Nel corso delle ultime settimane i nomi di portieri accostati all’Inter sono stati numerosi. Con il reparto deiin, i nerazzurri continuano a valutare una serie di profili. Fra questi, secondo Alfredo Pedullà, non ci sarebbeper Filip. Il figlio dell’ex calciatore nerazzurro, cresciuto nel vivaio, dopo il prestito al Volendam, non dovrebbe dunque fare il salto in Prima Squadra. Per l’esperto di mercato di Sportitalia restano caldi, invece, i nomi di Anatolij Trubin e Yann Sommer come sostituiti di André ...