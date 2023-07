“Sta con la famosissima” Gossip pazzesco sul volto di Canale 5 | nuova bellissima coppia vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nuovo amore per l’attore e personaggio tv Simone Susinna. Grande novità per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, arrivato secondo nel reality, nonché attore interprete nel film “Altri 365 giorni“. Quest’ultimo è il sequel della pellicola erotica distribuita da Netflix “356 giorni” con protagonista Michele Morrone. Ebbene, oltre alla tv e al cinema un’altra passione di Simone è la moda e infatti è un modello molto richiesto dai grandi marchi. Proprio durante l’ultima sfilata di Dolce & Gabbana Simone Susinna ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram che hanno scatenato il. Il modello è infatti in compagnia di una famosa popstar brasiliana. I due sono stati ospiti della sfilata di Stefano Dolce e Domenico Gabbana che si è svolta ad Alberobello, in Puglia. E, a quanto pare, qualcuno li ha visti in atteggiamenti molto intimi. Indiscrezioni ...