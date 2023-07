Spaccia droga nella movida aversana | arrestato 24enne

(Di lunedì 10 luglio 2023) Aversa. La Polizia,serata di venerdì 7 luglio scorso, nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del fenomeno dello spaccio diin occasione delle serate di, haad Aversa un ventiquattrenne, in quanto ritenuto responsabile del reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, personale della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Aversa poneva l’attenzione sugli spostamenti sospetti di un soggetto a bordo di una vettura, che effettuava numerosi passaggi nelle zone del centro cittadino maggiormente frequentate nel fine settimana dai giovani. L’uomo alla guida, riconosciuto dagli operatori per i precedenti specifici, raggiungeva l’area centrale del “Parco Pozzi” della città normanna, venendo affiancato, poco dopo, da ...

Un blitz, come conferma il primo cittadino, " per verificare lo stato dell'immobile che ha parecchie anomalie e dove si" . 'Italiani sfruttano fragilità delle persone' " Queste è una ...Chi consuma, chi laalimenta questa industria. Sia chiaro ", ha affermato. " Non è una questione moralistica - ha aggiunto - si tratta di etica. Quando muore un giovane a 19 anni per ...La successiva perquisizione nella sua abitazione, in quello stesso condominio, aveva permesso ai militari di rinvenire oltre 170 g della stessa, diverse dosi di marijuana e la somma contante di ...

Vende droga in spiaggia, minorenne fermato dai carabinieri GenovaToday

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato in flagranza di reato un sessantenne, e denunciato in stato di libertà un cinquantenne, entrambi originari ...La Polizia in servizio sulla riviera ha messo a segno i primi colpi sul fronte della lotta allo spaccio di droga. Nella rete sono finiti due spacciatori. Il primo è un italiano di 40 anni sorpreso nel ...