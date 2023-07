Sousa | «I miei colloqui con il Napoli? Alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti»

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’allenatore della Salernitana, Paulo, ha parlato in conferenza stampa, la prima della stagione del club granata.ha toccato diversi argomenti, compreso il, alla cui panchina, ad un certo punto, è sembrato vicinissimo. Ilè stato l’argomento di apertura della conferenza stampa di. «nei, per il rapporto che c’era tra di noi mi aspettavo un comportamento diverso. Parto dall’inizio. Quando ho firmato per la Salernitana ho accettato tutte le condizioni, mi avevano chiesto di mantenere la Serie A. Poi toccava alla proprietà decidere se depositare il rinnovo biennale o interrompere il ...

... ds della Salernitana, vuole regalare innesti di spessore a Paolo. Uno sarebbe l'attaccante ... C'è stato un contatto con il Borussia Dortmund ma il ritorno in Bundesliga non rientra neipiani'...Scendono decisamente le quotazioni di Paulo: il presidente è rimasto positivamente ... Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine deigiorni". ...Binomio Napoli - PauloVenire a Napoli dopo Spalletti è dura, anche se nel calcio certi ... Innanzitutto, per la bellezza del gioco espresso, con iamici ci radunavamo solo per vedere il ...

Salernitana, Sousa sull'ipotesi Napoli: "Seminato odio nei miei confronti. Ho parlato con 3 club di A" TUTTO mercato WEB

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, é intervenuto nella prima conferenza stampa stagionale. Ci può parlare subito della vicenda Napoli " Anzitutto dico che alcuni giornalisti hanno seminato odio ..."Quando sono arrivato alla Salernitana ho accettato interamente l'accordo che mi era stato proposto e che prevedeva il rinnovo sulla base della salvezza. Poi venivano gli altri punti che consentivano ...