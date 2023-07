Sousa | «Dia? Sicuro che resterà! Abbiamo bisogno dei suoi gol»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Pauloin conferenza stampa di presentazione della nuova stagione per la Salernitana, ha risposto anche ad alcune domande legate al futuro di Boulayè, accostato anche al mercato dell’Inter. CERTEZZA SUL FUTURO – Pauloha parlato così dell’attaccante della Salernitana: «Parlerò con. Bisogna stare attenti perché ha avuto un infortunio al ginocchio. Parlerò con lui e con latri calciatori che sono certo rimarranno per tutta la stagione.delle sue reti per la salvezza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vedo un ragazzo che si diverte' Via Piatek e Vilhena , conche ammette come 'in questi due ruoli siamo scoperti e bisogna intervenire il prima possibile. Prima si portano calciatori in ...Solo palestra perche sta svolgendo il piano di recupero post - operatorio: una fase molto delicata, come evidenziato in conferenza stampa da Paulo, e che risulterà decisiva per il pieno ...Tirato a lucido dopo l'intervento di pulizia al menisco, il calciatore senegalesesi è già ... Le parole del mister C'è attesa anche per le dichiarazioni dell'allenatore Paulo, nel pomeriggio.

Sousa: “Napoli Parlato con 3 squadre italiane e non solo. Futuro Dia…” fcinter1908

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si torna a parlare di calciomercato e di obiettivi in vista della nuova stagione anche per la Salernitana. Perché ci sono le dichiarazioni dell'allenatore Paulo Sousa che svela tutto ...