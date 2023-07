Sondaggi politici | Sanchez torna a salire e riduce la distanza con i popolari

(Di lunedì 10 luglio 2023)che rimettono tutto in discussione: l'ultimoo realizzato da 40dB. per El País e Cadena Ser riguardante le elezioni generali in Spagna, ha confermato che il vantaggio del ...

che rimettono tutto in discussione: l'ultimo sondaggio realizzato da 40dB. per El País e Cadena Ser riguardante le elezioni generali in Spagna, ha confermato che il vantaggio del ...... mentre adesso ilocali si interrogano sulla tenuta e sul futuro dell'attuale asset ... Bisognerà piuttosto vedere,alla mano, quanto queste ultime vicende intaccheranno il consenso dei ...nelle altre città: Gianluca Zattini (Forlì) è al 54,5%, Matteo Lepore (Bologna) 56,5%, ... primo tra i presidenti di regione, dimostrando ancora come al di là degli attacchie ...

Sondaggi politici, la Lega di Salvini è l'unico partito del centrodestra che cresce questa settimana Fanpage.it

Il Pp di Alberto Núñez Feijóo è dato al 31% dei voti mentre il Psoe del premier Pedro Sanchez al 29,3%. Il blocco di destra, se si votasse oggi, otterrebbe 169 seggi al Congresso ...Nell’indagine del Sole 24 Ore il sindaco Gattinoni si posiziona all’83esimo posto “Mi auguro veramente che ci sia ‘un cambio di passo’ dopo 3 anni di amministrazione”, commenta Valsecchi LECCO – “Fran ...