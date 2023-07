Sondaggi | i problemi giudiziari non pesano | FdI cresce

, cresce Fratelli d'Italia Igiudiziari che hanno coinvolto gli esponenti di Fratelli d'Italia non pesano sui. Almeno per il momento. Secondo il sondaggio di Swg ...... ma non dovrebbe averea mantenere il ruolo di coordinatrice regionale di Fdi, anche se in una posizione di debolezza. Bisognerà piuttosto vedere,alla mano, quanto queste ultime ...Il miglior sindaco d'Italia, per il 'Governance Poll 2023' di Notoper il Sole 24 Ore, è Beppe Sala. Il primo cittadino di Milano ottiene il 65%, raggiungendo ... ormai 21 mesi fa, di...

Frontini super star del consenso, lo certifica il sondaggio del ... La Fune

Secondo il sondaggio di Swg commissionato dal Tg La7 dopo i casi Santanché, Delmastro e La Russa junior il partito di Giorgia Meloni guadagna ...Il risultato del sondaggio di Money.it: per il 79% dei rispondenti Daniela Santanchè dovrebbe dimettersi dalla carica di ministro del Turismo visto quanto emerso sulle sue società.