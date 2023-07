SKY | De Laurentiis-Garcia | summit di mercato | sono emerse due cose

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, e il nuovo allenatore, Rudi, siincontrati per discutere ildella squadra. CalcioNapoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De, e il nuovo allenatore, Rudi, hanno tenuto un importante vertice di. L’incontro, durato poco più di due ore, ha visto la discussione su due argomenti principali: il futuro dell’attaccante Victor Osimhen e la ricerca del sostituto del difensore Kim Min-jae. Osimhen, che ha avuto un impatto significativo nella squadra azzurra, è al centro delle attenzioni. Despera di mantenere l’attaccante nigeriano per almeno un’altra stagione, nonostante l’interesse di club di alto profilo come il Paris ...