Sinner - Safiullin pronostico | Wimbledon | Jannik handicap - 6 | 5 a 2 06

Le quote diAnche le quote proposte da tutti i principali siti scommesse fotografano la situazione già descritta: èil grande favorito a raggiungere la semifinale all'All ...... dovrebbe scendere in campo Jannik. Il n.8 del tabellone sfiderà la grande rivelazione del torneo, l'ex grande promessa (avvicinato anche a Medvedev e Rublev) Roman, all'esordio a ..., i precedenti C'è un solo precedente tra i due giocatori: Jannik ha vinto l'unico match con il 25enne di Podolsk, disputato nel round robin dell' ATP Cup 2022 . In quell'occasione ...

Sinner batte Galan in tre set e approda ai quarti di finale di Wimbledon: affronterà il russo Safiullin Il Fatto Quotidiano

Ora dovrà affrontare il russo Safiullin, numero 92 e alla prima presenza a Wimbledon, che ha eliminato Shapovalov A Wimbledon, Sinner passa ai quarti di finale dopo aver battuto Galan. Il punteggio è ...Ekaterina Alexandrova gioca un'ottima prima frazione, la perde e viene travolta da Aryna Sabalenka che ai quarti troverà Keys ...