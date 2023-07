Sinner-Safiullin in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Wimbledon 2023

(Di lunedì 10 luglio 2023) Jannikaffronterà Romanneidi finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per il secondo anno consecutivo, il tennista azzurro si è garantito un posto tra i migliori otto nello slam londinese. Se dodici mesi fa fu sconfitto da Novak Djokovic, stavolta avrà un’enorme occasione di conquistare la sua prima semifinale slam in carriera. Il suo avversario sarà infatti il russo, al debutto assoluto nel torneo e capace di sbaragliare la concorrenza, eliminando sul suo cammino avversari del calibro di Bautista Agut e Shapovalov.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in Atp Cup, e partirà ampiamente favorito. PROGRAMMA E ...

a Wimbledon vola ai quarti di finale, battuto Galan in tre set: ora la sfida conWimbledon, Berrettini sconfigge Zverev (3 - 0) e vola agli ottavi. In tribuna anche Melissa Satta Dal ...'Non mi sentivo molto bene in campo', ha ammessoa fine incontro confermando il record negativo di 14 palle break fallite. Quasi in contemporanea,regolava il favorito canadese Denis ...Nel tabellone del singolare maschile, l'azzurro nei quarti di finale parte favorito, secondo pronostici e quote, contro il russo Roman. I bookmaker vedono nettamente favorito, a 1,14 ...

