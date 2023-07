Sindrome di Hunter | raccolta fondi per il piccolo Filippo

... che ha quattro anni ed è affetto da mucopolisaccaridosi di tipo 2 (MPS 2) odi. Tutto inizia a ottobre del 2021, quando il bambino, dopo una settimana di dissenteria, viene ...... che ha quattro anni ed è affetto da mucopolisaccaridosi di tipo 2 (MPS 2) odi. Tutto inizia a ottobre del 2021, quando il bambino, dopo una settimana di dissenteria, viene ...

Nel video Andrea Lucchetta, ex pallavolista, che ha spiegato i dettagli del torneo triangolare per raccogliere fondi per aiutare un bambino affetto dalla sindrome di Hunter costretto a terapie costose ...Istituzioni, ex calciatori, associazioni e società sportive si uniscono per l'evento benefico per raccogliere fondi per Filippo, bimbo di 4 anni affetto da Sindrome di Hunter. Oggi al Bicocca Stadium ...