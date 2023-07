Si pensa al dopo Kim

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il Napoli ha diversi obiettivi di mercato ma ora la società freme per avere un difensore centrale roccioso al posto del partente Kim Min-Jae. Il coreano è in partenza direzione Monaco di Baviera. Il centraleuna grande stagione proseguirà la sua carriera in Germania, nel prestigiossimo club del Bayern Monaco. Trovare un degno sostituto L'articolo

... ultima creatura di Mark Zuckerberg, brucia ogni record, se si, per altro, che la piattaforma ... E con buona pace anche di Chat Gpt, detronizzata con impensabile velocitàtanto clamore.Davide ha controreplicato: 'Il mio cuorea te, ho occhi solo per te. Mai avuto malizia con le ... Davide è tornato a tuonareaver visto altre immagini di 'Bova' e la compagna: 'Mi hai rotto ..." Cosadi quanto ha detto La Russa Cosadel giornalista Non ha nulla da dire la prima ... ma tornasse in Polonia qualche giornoper farsi dire no alla condivisione di responsabilità ...

Cosa pensa l'intelligenza artificiale della vita dopo la morte Corriere Nerd

Il Napoli ha diversi obiettivi di mercato ma ora la società freme per avere un difensore centrale roccioso al posto del partente Kim Min-Jae. Il coreano è ...L'ex granata Mirco Antenucci, dopo quattro anni, decide di salutare Bari e accasarsi alla Spal, squadra di cui faceva parte prima di approdare in Puglia e con cui ha disputato due ...