Si accascia e muore in spiaggia | Giovanna era in vacanza a Porto Cesareo

Tragedia sulla spiaggia di Porto Cesareo . Ad essere purtroppo stroncata da un arresto cardio - circolatorio che non le ha lasciato scampo, è stata una donna , Giovanna Spagnolo , 78enne di San ...... torna la grande satira lesionata Attualità [ 10/07/2023 ] La vacanza finisce in tragedia: turista siin spiaggia Cronaca [ 10/07/2023 ] Lecce, si riparte: al via con le visite ...Le probabili formazioni Sport [ 10/07/2023 ] 'Colloqui stagionali', torna la grande satira lesionata Attualità [ 10/07/2023 ] La vacanza finisce in tragedia: turista siin spiaggia ...

Malore al mare: si accascia e muore in spiaggia. Tragedia a Porto Cesareo quotidianodipuglia.it

Il dramma si è consumato a Torre Lapillo di Porto Cesareo, questa mattina, con una donna, una 78enne originaria della provincia di Brindisi, deceduta dopo essersi sentita male. Sul posto 118 e carabin ...Tragedia sulla spiaggia di Porto Cesareo. Ad essere purtroppo stroncata da un arresto cardio-circolatorio che non le ha lasciato scampo, è stata una donna, Giovanna Spagnolo, 78enne ...