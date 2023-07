“Sesso davanti a tutti” Choc a Capri | roba scottante nella funicolare | le immagini e l’indignazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023) Va bene la libertà sessuale, ma qui si esagera ragazzi. Sono passati pochi giorni dal video diventato ben presto virale dei due che facevanodurante il concerto che Vasco Rossi ha tenuto nello stadio di Salerno. In un periodo in cui tutto ormai sembra lecito, in cui non esistono quasi più tabù, ecco che l’idea di farein uno stadio dove ci sono decine di migliaia di persone diventa una cosa ‘normale’. Proprio mentre Vasco Rossi stava cantando “Rewind” sui gradoni lateralei dello stadio due persone hanno pensato bene di mettersi a fare. Evidentemente stimolati dal testo della canzone che fa “fammi godere…” i due si sono lasciati andare all’amplesso che è stato ripreso da una persona presente al concerto con un telefonino. L’uomo ha poi pubblicato il video su TikTok riscuotendo grande successo. Ora un altro episodio ...