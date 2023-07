Serie C | Pineto | colpo Gambale

Commenta per primo Diego Gambale è un nuovo giocatore del. L'attaccante classe '98 ha firmato con il club promosso inC (girone C) per la prima volta nella storia. Contratto di due anni con opzione per il terzo. CHI È - 32 presenze, 3 gol e 2 ...Delineato lo staff tecnico delche parteciperà al prossimo campionato diC. La società del presidente Brocco, dopo aver ufficializzato Marcello Di Giuseppe quale nuovo direttore sportivo, ha comunicato di aver affidato .... Delineato lo staff tecnico delche parteciperà al prossimo campionato diC. La società del presidente Brocco, dopo aver ufficializzato Marcello Di Giuseppe quale nuovo direttore sportivo, ha comunicato di aver affidato ...

Calcio, serie C, presentato staff tecnico Pineto Agenzia ANSA

Appena ufficializzato dal Pineto, dopo aver chiuso il rapporto contrattuale con il Latina lo scorso 30 giugno, Alessandro Tonti ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare la corta del club ...Alessandro Tonti lascia nuovamente il Latina. L'estremo difensore, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno, non ha trovato l'accordo per rimanere in nerazzurro ed è ...