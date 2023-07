Serie B | domani a Como la presentazione ufficiale della Stagione 2023 24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Riprenderà ufficialmentela nuovaBKT con ladel calendario, per la prima volta asimmetrico, in sinergia con la società1907. La location dell’evento sarà l’affascinante Villa Olmo a, in cui verranno svelate le 38 giornate. Durante l’evento ci sarà un momento di spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento rappresentato dall’artista Edoardo Bennato, che sarà chiamato sul palco a cantare alcune sue canzoni, fra cui “È goal!”, che accompagnerà laBKT all’estero, trasmessa in 52 Paesi. Durante la serata verrà presentato anche il nuovo palloneKombat Ball 2024, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per il ...

Gli altri coinvolti avrebbero riportato lesioni meno. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe tamponato il mezzo pesante. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i ...Continueremo a tenere alta l'attenzione sui problemi strutturali delle scuole cittadine e, già da, inizieremo con unadi sopralluoghi per avere contezza diretta degli interventi da ......del Temo dall'Associazione culturale InterArtes Grande attesa per il 'Concerto Barocco' di... impreziosito da unadi grandi nomi e di particolarissime proposte in musica capaci di ...

Serie A, nasce il calendario: data per scontata la Juventus in Conference - Sportmediaset Sport Mediaset

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024; - relativamente all’ultima giornata, le ...Martedì 11 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2023/2024 con la presentazione del calendario, per la prima volta asimmetrico, organizzato dalla Lega Naziona ...