Serie B | anche il Perugia fa ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per l’ammissione del Lecco

(Di lunedì 10 luglio 2023)ilha deciso di ricorrere aldicontro il provvedimento di ammissione delal campionato diB 2023-2024. Ecco la nota ufficiale del Coni: “Ildi– Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto unpresentato dalla società ACCalcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale ProfessionistiB (LNPB) e nei confronti della società Calcio1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione ...

Ma Schuurs non piace solamente in Premier League, dopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Torino, ha attirato l'attenzionedi alcuni club diA tra cuii neocampioni d'...il Foggia ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport contro il provvedimento di ammissione del Lecco al campionato diB 2023 - 2024. Ecco la nota con cui il Coni ha comunicato il tutto: '...... svelato dalle foto che il Dossier Center ha condiviso con unadi testate internazionali: Cnn,... Le foto svelanouna sala 'da estetista': un lettino e macchinari per la cura della pelle, in ...

Operazione Speciale: Lioness, il trailer ufficiale italiano della serie di ... ComingSoon.it

Dopo Lumezzane e Imola, che sono praticamente certe di disputare il prossimo campionato di serie B1, toccherebbe alla White Wise. Le possibilità di ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - In attesa della nuova stagione calcistica di Serie A Tim, Dazn arricchisce la propria offerta estiva di eventi sportivi live. Per gli appassionati di calcio ...