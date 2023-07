Serie A | il Napoli presenta le maglie per la prossima stagione – VIDEO

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilhato oggi le nuove divise per la, con lo scudetto cucito sul petto Ilhato oggi le nuove divise per la. Le nuove divise, sempre griffate EA7, sono ispirate nel design agli anni 80. Illa maglia con il tricolore Vi piace? #DAZN pic.twitter.com/a515qCTOQN — DAZN Italia (@DAZN IT) July 10, 2023 Le nuoveinoltre avranno addosso il nuovo main sponsor dei campioni d’Italia, che dopo anni di Lete passano a MSC.

... riferendosi al passato, con critiche rivolte alla Juve per l'episodio legato all'ottobre 2020 quando ilnon partì per Torino a causa della positività di Zielinski ed Elmas e di un membro ...Osimhen via dalLa risposta di De Laurentiis Oltre alla questione Giuntoli, Aurelio De Laurentiis si è soffermato su . Che ad oggi rimane il punto di riferimento del. " Se indosserà ...vedi anche Jankto a Live In: in Italia non avrei fatto coming out. VIDEO Non visualizzi ...out Jankto diventerà il primo calciatore dichiaratamente omosessuale a giocare nella nostraA. '...

Vessicchio clamoroso: 'In Serie A c'è una squadra fallita. Una truffa al calcio italiano' AreaNapoli.it

Abbiamo visionato i lavori degli studenti dello IUAD di Napoli presentati durante l'ultima iniziativa della serie Tra Arte e Moda. Questo è quello che ne è emerso. Spunti utili per un'evoluzione ragio ...Giallorossi vogliosi di avviare un ciclo che li porterebbe ad avvicinare e magari iscriversi alla quota venti Da dieci giorni è ufficialmente al via la stagione 2023/24 del Lecce, quella della diciott ...